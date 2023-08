DEAM será dedetizada no próximo domingo

O prédio da Casa da Mulher Brasileira, onde está situada a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) estará fechada neste domingo, (20), para dedetização, na Capital.

Por este motivo, não haverá atendimento ao público nesta unidade neste dia. O aviso foi divulgado nesta quarta-feira (16).

Os flagrantes e eventuais ocorrências serão operacionalizados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC CENTRO), Rua Padre João Crippa, 1.581, Centro, Campo Grande – MS, (67) 3312-5700.

