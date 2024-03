Faltando 18 dias, confira como estão os preparativos para a maior feira agropecuária de MS

A 84ª edição da maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul, a Expogrande promete grandes novidades para o público campo-grandense, neste ano. Faltando poucos dias para a data de abertura, no dia 04 de abril, as máquinas estão a todo vapor e as expectativas para que o público aprove as mudanças feitas no interior do Parque Laucídio Coelho.

O diretor de comercialização da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) – organizadora do evento, Pedro Fenelon antecipou ao O Estado, que as alterações no layout do parque liberou mais espaços. Com, por exemplo, a área comercial que recebeu uma ampliação de mais de 20% o que consequentemente possibilitou que novas empresas participassem da feira com seus estandes.

“Uma das grandes alterações que nós fizemos foi a mudança no layout do parque. Esse ano nós mudamos a área de show com isso, nós aumentamos os espaços para que mais empresas venham para feira. Antigamente a área de show ficava onde será a nova pista de julgamento. E nesse ano vamos retomar com a tradição dos julgamentos, inclusive a obra da pista de julgamento já está bem adiantada”.

Outra novidade que interessa a população que aguarda a Expogrande para prestigiar grandes artistas da música sertaneja, está relacionado ao espaço para os shows. De acordo com Fenelon, nesta edição o palco ficará logo na entrada do parque. O que encurta o caminho feito entre o público até o local de show.

“Essa ideia foi algo sugerido, inclusive por muita gente, e nós da Associação prontamente resolvemos atender a esse pedido. A pista para o shows ficará bem na entrada do Parque, ou seja, o visitante não precisa mais atravessar o parque para chegar ao palco, basta ele entrar e o palco estará logo ao seu acesso. Sem dúvidas a grande bilheteria, neste ano será da cantora Ana Castela. Então essa nova adaptação do palco vai abranger um grande público”, pondera o representante da Acrissul.

Julgamentos de animais

Este ano a grande novidade da agenda de julgamentos de bovinos é a volta para a pista da raça nelore, que também vem com outra novidade – a presença de animais mocho, padrão e também nelore pintado. É a primeira vez na história da Expogrande que o nelore pintado participará de julgamentos na feira.

Completam os julgamentos da primeira etapa bovinos das raças sindi e tabapuã. Ainda na primeira etapa participam equinos das raças quarto de milha e crioulo. Na segunda etapa é a vez dos bovinos leiteiros das raças girolando, gir e sindi. Também haverá nesta etapa os julgamentos de equinos das raças árabe e pantaneira.

A Acrissul já confirmou até agora a realização de pelo menos 16 leilões de bovinos e equinos. Para suportar a demanda, os leilões da Expogrande terão início no dia 23 de março com o Leilão Patrimônio Genético Sete Estrelas, certame programado para acontecer às 12 horas no tatersal de elite 1.

Na abertura oficial da Expogrande, no dia 4 de abril, às 20 horas, acontece o tradicional Leilão de Corte Virtual Acrissul, com a oferta de um grande plantel de animais de cria e recria, de vários criadores de Mato Grosso do Sul. O certame está a cargo da Leiloboi Leilões Rurais.

Expectativa para o evento só aumenta

Caminhando para a 84ª Edição, nos dias 4 a 14 de abril de 2024, a feira promete reunir em 11 dias de evento, mais de 100 mil pessoas e diversas instituições e expositores, apresentando tendências, soluções e inovações para o agronegócio, além de contar com exposições de animais, leilões, circuito de palestras, shows, gastronomia e muita diversão para todas as idades.

Com a data se aproximando, o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, comenta que “A Expogrande vem maior este ano no aspecto de expositores, no número de animais e também na quantidade de leilões, o que gera uma expectativa maior de público. Além da readequação da área de shows que vai proporcionar uma feira mais bonita e segmentada”, destacou Bumlai.

Com expectativa de movimentar R$ 150 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, neste ano, superando os R$ 110 milhões de 2023, a Expogrande tem como objetivo se tornar referência em festivais no Brasil.

Outro sucesso de atração na feira agropecuária em 2023, foi a Fazendinha. A organização comentou que neste ano, a atração estará de volta. A Fazendinha visa o público infantil, onde as crianças poderão ter contato com animais e aprender mais sobre eles.

“A gente usa uma expressão que ‘o leite não sai de uma caixinha pronto’ tem todo um processamento antes, e com o projeto Fazendinha é isso que queremos mostrar para as crianças. Além do contato com os animais que as crianças adoram, temos as atividades lúdicas, uma lembrancinha para eles levarem para casa, e também o lanche”, compartilha os detalhes da Fazendinha, Pedro Fenelon.

Atração musical

A edição da Expogrande para este ano já tem a presença confirmada de grandes cantores da música sertaneja como Simone Mendes, Ana Castela, Launa Prado, e as duplas Henrique & Juliano e Victor & Leo. A Acrissul também adiantou as datas dos shows e que os ingressos já estão disponíveis para venda.

Confira a programação dos shows:

5 de abril – Lauana Prado e Gustavo Mioto

6 de abril – Henrique e Juliano

7 de abril – Fred e Fabrício

12 de abril – Ana Castela

13 de abril – Simone Mendes

Por Suzi Jarde

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.