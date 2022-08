Aprenda a receita de um delicioso chocolate quente para aquecer seu domingo

Para aproveitar a última frente fria do inverno, nada melhor que uma receita quentinha para aquecer seu fim de semana, então anota os ingredientes e aprenda a fazer um delicioso chocolate quente:

2 xícaras (chá) de leite

1 colher (sopa) de amido de milho

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 canela em pau

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata o leite, o amido de milho e o chocolate em pó (ou cacau em pó), jogue a mistura em uma panela com a canela e leve ao fogo baixo, sempre mexendo, até ferver. Em seguida desligue o fogo, retire a canela e sirva quente.

