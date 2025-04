ExpoGrande recebe Passaporte e Redomão Crioulo MS nesta semana

O Cavalo Crioulo marcará presença nas pistas da ExpoGrande 2025, em Campo Grande (MS), nesta semana. O Parque de Exposições Laucídio Coelho/ACRISSUL receberá, na sexta-feira (4/4) e no sábado (5/4), mais uma etapa da Exposição Passaporte de Outono 2025. Promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) e pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos (NCCC) do Mato Grosso do Sul, a seletiva morfológica do ciclo classificará oito exemplares – quatro machos e quatro fêmeas – para a Final da Morfologia do Cavalo Crioulo na Expointer 2025, que ocorrerá de 26 a 31 de agosto, na Arena do Cavalo Crioulo, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

Sob o comando do jurado Luciano Corrêa Passos e do auxiliar Felipe Ribeiro Morais, o Passaporte, projeta o presidente do NCCC do MS, Roberto Diedrich, deve ser de alto nível. “A expectativa é fazer um evento maravilhoso como foi o do ano passado”, afirma. Esta é a 10ª edição da etapa realizada em Campo Grande.

Expansionista da ABCCC na região, Lucas Corrêa Lau reforça que, nos últimos anos, além de receber animais de outros estados, a prova tem apresentado crescimento no número de expositores locais e alta qualidade de seus exemplares em pista. “Cada vez mais eles vêm participando e sendo competitivos. No ano passado, por exemplo, apesar da forte presença de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, tivemos animais classificados para a Final da Morfologia em Esteio, tanto machos quanto fêmeas, da Região 8”, acrescenta.

Além do Passaporte será realizada, durante a ExpoGrande, a 4ª edição do Redomão Crioulo do MS. O evento ocorrerá em paralelo ao 1 Ano de Freio e Freio do Proprietário na quarta e quinta-feira (2 e 3/4). “Neste ano, o Redomão integra o primeiro circuito da Região 8 de Doma, que contará com uma etapa exclusiva para os participantes das etapas do circuito”, explica Lau.

Confira a programação:

2/4 – Quarta-feira

15h – 1° Fase Redomão e 1 Ano de Freio e Freio do Proprietário

3/4 – Quinta-feira

8h – Mangueira 1 Ano de Freio e Mangueira, Campo e Freio do Proprietário

9h – Esbarrada e Escamurçada Livre Redomão

10h – Mangueira II, Freio do Proprietário

14h – Bayard-Sarmento, Freio do Proprietário

14h30min – Campo Redomão e 1 Ano de Freio, Campo Il Freio do Proprietário

18h – Admissão Passaporte

4/4 – Sexta-feira

8h – Início do Julgamento Morfológico

14h – Cont. do Julgamento Morfológico

19h – Confraternização do Núcleo e Leilão

5/4 – Sábado

9h – Julgamento dos Grandes Campeonatos

