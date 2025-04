SES inicia distribuição de segunda remessa de vacinas contra a gripe em Mato Grosso do Sul

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) começou, nesta segunda-feira (1º), a distribuição da segunda remessa de vacinas contra a influenza, o vírus causador da gripe. São 440 mil novas doses destinadas aos municípios de Mato Grosso do Sul, fortalecendo a campanha de imunização iniciada na última semana.

Na primeira remessa, 84 mil doses foram enviadas para 77 dos 79 municípios do estado, permitindo o início da vacinação na última quinta-feira (27). Os outros dois municípios enfrentaram dificuldades logísticas para buscar os imunizantes em Campo Grande, mas agora já estão com as doses disponíveis para aplicação na população.

Com essa nova remessa, o estado já recebeu um total de 524 mil doses da vacina contra a gripe em 2025, enviadas pelo Ministério da Saúde. Além disso, a SES também está distribuindo mais de 1,1 milhão de seringas e agulhas para atender à demanda da imunização nos municípios.

Além das unidades de saúde, a vacina contra a influenza estará disponível, a partir de terça-feira (2), no drive-thru montado no quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Rua 14 de Julho, em Campo Grande. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos em dois períodos: das 7h às 11h e das 13h às 17h. O atendimento no local segue até 17 de abril.

A vacina deste ano protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B.

Nesta primeira fase da campanha, a imunização é restrita aos grupos prioritários, que incluem:

– Trabalhadores da Saúde;

– Puérperas (mães que deram à luz recentemente);

– Professores dos ensinos básico e superior;

– Povos indígenas;

– Pessoas em situação de rua;

– Profissionais das forças de segurança e salvamento;

– Profissionais das Forças Armadas;

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

– Pessoas com deficiência permanente;

– Caminhoneiros;

– Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

– Trabalhadores portuários;

– Funcionários do sistema prisional;

– População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

A SES reforça a importância da vacinação para reduzir a incidência da gripe e evitar complicações decorrentes da doença, especialmente entre os grupos de risco. A campanha seguirá de forma escalonada, e novos públicos poderão ser incluídos conforme a chegada de mais doses ao estado.

