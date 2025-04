Mulher é presa em flagrante após incendiar casa com três pessoas dentro, em Dourados

Uma mulher, de 29 anos, foi presa em flagrante por triplo homicídio após atear fogo em uma residência. O caso aconteceu na área de retomada indígena Avaité Mirim, nos fundos da Aldeia Bororó, localizada na região de Dourados, cidade distante 230 km de Campo Grande. A operação teve a participação do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia Civil de Dourados, com o apoio operacional da Polícia Militar.

Segundo as informações divulgadas, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar foram acionadas por volta das 8h30. No imóvel destruído pelo fogo, foram encontrados três corpos queimados, sendo eles de uma mulher de 36 anos, identificada como Fabiana Benites Amarilha, Mariana Amarilha Paula de apenas um ano, e uma idosa identificada como Liria Isnarde Batista

Durante as diligências e as investigações, os agentes policias recolheram pistas sobre o caso. Testemunhas que presenciaram o início do incêndio também foram ouvidas, onde informaram que uma pessoa foi vista saindo da residência instastes antes do alastramento das chamas.

Os agentes procuraram pela pessoa e conseguiram identificar uma mulher com sinais de queimaduras recentes, compatíveis com o crime. As lesões foram analisadas pelo médico legista que reforçou os indícios de sua participação no evento criminoso.

Ainda segundo as investigações policias, elementos demonstraram que a suspeita teria desferido um golpe contundente contra a idosa, utilizando um pedaço de concreto e asfixiou a criança de um ano. Em seguida, ateou fogo na residência, enquanto a terceira vítima dormia no interior do imóvel.

A autora teria utilizado líquido inflamável para dar início ao incêndio e, ao abandonar o local, foi atingida por labaredas, o que lhe causou ferimentos.

Com base nas provas técnicas, testemunhais e demais elementos de convicção colhidos, a suspeita, de 29 anos, foi presa em flagrante pelo crime de triplo homicídio qualificado pelo meio cruel.