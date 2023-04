Após sair da cadeia, homem ateia fogo em casa da ex-esposa

Genivaldo Santos Dórea, de 40 anos, foi preso na manhã de hoje (5), após atear fogo na residência da ex-esposa, localizada no Jardim Noroeste, em Campo Grande. A casa ficou completamente destruída pelo fogo. O autor foi localizado e preso logo após de incendiar o imóvel.

Segundo o Tenente da Polícia Militar, Marcos Alexandre, o autor do incêndio estava desde da noite de ontem, realizando rondas pela região e ameaçando a vítima. Ele foi visto por moradores, que entraram em contato no 190. Diante das informações, uma equipe da Polícia Militar foi até o bairro, na tentativa de localizar o suspeito, mas Genivaldo ao avistar a viatura, tentou se esconder da guarnição.

Segundo o tenente, por motivo de vingança, já que Genivaldo não aceitava o final do relacionamento, colocou fogo na residência no início da manhã de hoje (5). No imóvel, além da mulher, havia uma criança, com deficiência auditiva. Quanto o adolescente e a mulher não ficaram feridos.

Ainda conforme o registro da polícia, Genivaldo ficou 11 meses preso por crime de violência domestica.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.