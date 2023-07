CG Saneada completa mais de 90 km de rede de esgoto implantados em Campo Grande

O programa Campo Grande Saneada já passa dos 90 km de rede de esgoto implantados, o que representa um avanço no cronograma previsto para o ano. As obras têm avançado no cenário de saneamento dos bairros de Campo Grande, fortalecendo as ações voltadas a universalização dos serviços de esgoto.

Nesta semana as equipes da concessionária seguem com frentes de trabalho nas regiões dos bairros Lageado, Popular, Los Angeles, Coophavilla II, Nova Lima, Moreninhas, Tiradentes e Panamá.

O programa tem como objetivo implantar até o final do ano, cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias na Capital. As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 03/07 a 07/07 :

Bairro: Los Angeles

• Rua Eng. Paulo Frontim

• (Rua Francisco Chaves x Rua Arthur Pires)

• (Rua Francisco Chaves x Rua Antônio Luís Pereira)

• (Rua Mansour Contar x Rua Gonçalves Magalhães)

• (Rua Gonçalves Magalhães x Rua Marquês de Barbacena)

• (Rua Antônio Carlos Novaes x Rua José Maurício)

• (Rua Antônio Carlos Novaes x Rua Francisco Espinosa)

• (Rua Juca Pirama x Rua Arthur Pires)

Bairro: Lageado

• Rua Adelaide

(Rua José Pimenta x Rua João Alves)

(Rua João Alves x Rua Elidio Pinheiro)

(Rua Elidio Pinheiro x Rua Emiliana Arruda)

• Rua José Pimenta

(Rua Evelina Selingardi x Rua Adelaide Maia)

(Rua Evelina Selingardi x Rua Adelaide Maia)

• Rua João Alves

(Rua Evelina Selingardi x Rua Adelaide Maia)

• Rua Lúcia dos Santos

(Rua Ferreira Ribeiro x Rua Evelina Selingardi)

• Rua Rosa Orro

(Rua Profº Antônio Teófio Cunha x Rua Cenira Soares Magalhães)

Bairro: Tiradentes

• Rua João Casemiro

(Rua Antônio Marques x Rua Diva Ferreira)

(Rua Diva Ferreira x Av. Oceania)

(Rua Honoria Correa x Rua Antônio Marques)

(Rua Diva Ferreira x Av. Oceania)

• Av. Oceania

(Rua Marrei Junior x Rua Dona Rosemaria)

Bairro: Coophavilla II

• Rua da Restinga

(Rua Pedro Gomes x Rua Naim Dibo)

(Rua Naim Dibo x Rua Lúcia Martins)

(Rua Maracaibo x Rua da Ilha)

(Rua da Ilha x Rua dos Arquipélagos)

(Rua dos Arquipélagos x Rua dos Recifes)

• Rua Maracaibo

(Rua dos Golfinhos x Rua da Baleia)

(Rua da Baleia x Travessa Cachalote)

(Rua da Restinga x Rua dos Golfinhos)

• Rua dos Golfinhos

(Rua Maracaibo x Rua da Ilha)

Bairro: Panamá

• Rua Antônio Batista de Araújo

(Rua José Barbosa de Souza x Rua Artagnan dos Santos Machado)

• Rua Amanda Gomes

(Rua José Barbosa de Souza x Rua Artagnan dos Santos Machado)

• Rua Margarida Neder

(Rua José Barbosa de Souza x Rua Artagnan dos Santos Machado)

• Rua Celce Setti

(Rua José Barbosa de Souza x Rua Artagnan dos Santos Machado

• Rua Artagnan dos Santos Machado

(Rua Antônio Correa de Oliveira x Rua Celce Setti)

Bairro: Moreninhas

• Rua Cândida Menezes Cintra

(Av. Baoba x Rua Sambura)

• Rua Antônio Pires de Oliveira

(Av. Baoba x Rua Sambura)

• Rua Sambura

(Rua Antônio Pires de Oliveira x Rua Antônio Honostorio)

• Rua Sambura

(Rua Antônio Pires de Oliveira x Rua Clotilde Chaia)

• Rua Antônio Honostorio

(Rua Sambura x Av. Baoba

Bairro: Popular

• Rua Pedro Pedra

(Rua Marin x Rua Mendocino)

• Rua Joel Silva

(Rua Lúcia Helena Coelho Mainone x Av. César Augusto Teles)

• Rua José Pinto Costa

(Rua Pedro Pera x Av. César Augusto Teles)

• Rua Monterey

(Rua Sonora x Rua Mendocino)

• Rua Mendocino

(Rua Monterey x Rua Claveras)

Bairro: Nova Lima

• Rua Cláudio Manoel da Costa

(Rua Haroldo Pereira x Rua Henrique Barbosa Martins)

• Rua Cláudio Manoel da Costa

(Rua Henrique Barbosa Martins x Rua Helena Beruk)

• Rua Cláudio Manoel da Costa

(Rua Helena Beruk x Rua Narciso Dias)

• Rua Cláudio Manoel da Costa

(Rua Narciso Dias x Rua Alexandrino de Alencar)

• Rua Alberto da Veiga

(Rua Henrique Barbosa Martins x Rua Helena Beruk)

• Rua Alberto da Veiga

(Rua Helena Beruk x Rua Narciso Dias)

Com informações da assessoria

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.