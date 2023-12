Ex-jogador do Costa Rica morre aos 18 anos

O ex-jogador de futebol Gustavo Perdigão, que atuava pelo Costa Rica Esporte Clube (Crec), faleceu aos 18 anos após um mal súbito, nesta quarta-feira (20), conforme anunciado pelo próprio time.

Gustavo iniciou sua trajetória no Crec nas categorias de base, chegando a participar do estadual sub-15 pela equipe. Natural de Chapadão do Céu, interior de Goiás, o jovem será velado na cidade goiana, próxima a Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul.

A notícia do falecimento de Gustavo Perdigão gerou comoção nas redes sociais, com amigos de carreira e equipes lamentando a perda. O Crec, em comunicado divulgado nas redes sociais, expressou seus sentimentos e destacou a participação do jovem nas categorias de base, chegando a ser profissionalizado.

“No início da tarde de hoje recebemos a triste notícia que nosso ex-atleta Gustavo Perdigão, teve um mal súbito, e infelizmente não resistiu vindo a óbito. Gustavo esteve conosco participando da base e chegou a ser profissionalizado. Nossos mais sinceros sentimentos de pêsames a todos que estão dilacerados com essa triste notícia no dia de hoje. Que Deus conforme todos os amigos, e principalmente a família do Gustavo”, detalha a nota do Crec divulgada nas redes sociais.