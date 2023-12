Detran abre agendamento para último mutirão de exames práticos do ano

São mais de 2.500 vagas

Na última semana de 2023 o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) promove na Capital o último mutirão de exame prático de CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Serão cinco dias de força tarefa, com a oferta de 2.520 vagas de exame prático para todas as categorias, sendo a maior parte, 2,1 mil, para categoria B (carro de passeio). As provas serão aplicadas nos dias: 23, 26, 27, 28 e 29 de dezembro.

Segundo a banca examinadora os agendamentos serão abertos, na quarta-feira (20) para o agendamento de sábado (23), e na sexta-feira (22) para o mutirão da próxima semana.

Campo Grande possui cerca de 60 CFC´s (Centro de Formação de Condutores) credenciados ao Detran-MS, e é deles a responsabilidade de agendar os alunos.

O mutirão tem objetivo de possibilitar que as pessoas com processos de primeira habilitação iniciados na pandemia (2019-2022) e que estejam na etapa do exame pratico, possam fazer a prova e obter a sua CNH, antes de expirar o prazo de 31 de dezembro, definido pela Senatran (Secretaria Nacional de Transito). Campo Grande possui 1.230 pessoas na etapa do exame prático.

Desde junho o Detran-MS tem mobilizado a equipe de examinadores numa força tarefa para possibilitar a finalização dos processos. Das 8,2 mil vagas extras de exame prático ofertadas pelo Detran-MS em Campo Grande nos últimos meses, 25% não foram preenchidas.

Além de vagas extras aos sábados, quatro mutirões foram realizados nos feriados, da Independência, Divisão do Estado, Finados e Proclamação da República, porém, 2.094 vagas ficaram ociosas neste período.

Também foi feita a alteração no horário de abertura de agendamento, de 9h para às 17h, a pedido dos representantes dos CFCs.

Confira abaixo a quantidade de vagas disponíveis para cada dia:

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

