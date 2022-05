Ex-engenheiro da Tesla palestra para empresários e investidores da área de tecnologia

Durante mais de uma hora de palestra para mais de 160 pessoas na terça-feira (25) em Campo Grande, o engenheiro elétrico e antigo funcionário da empresa Tesla Motors, Aurélio Rosa foi enfático “conhecimento, ciência e tecnologia são o motor que impulsiona a sociedade.”

No Senac Hub Academy, um dos responsáveis por trazer o carro elétrico para o Brasil abordou assuntos como energias renováveis, investimentos e aposta em uma vida de “intencionalidade e propósitos”.

“Nosso recurso mais precioso não são os recursos naturais, mas ‘pessoas’. Elas produzem conhecimento que ajudarão a resolver os problemas atuais e do futuro”, afirma esse profissional que atuou por 8 anos na empresa.

Aurélio participou da edição do Café com Negócios, organizado por Djan de Barros. “Nosso projeto é trazer histórias inspiradoras. Convidamos profissionais e empreendedores para contar histórias empreendedoras para outros empresários que podem estar passando pelos mesmos desafios, em estágios iguais ou diferentes. Com promoção de network e muita troca de conhecimento”, explica Djan.

Com informações da Fecomercio