Mulher que matou homem a paulada responderá em liberdade

O assassinato ocorrido em Corguinho na última sexta-feira (22), segundo a Justiça ocorrido em legítima defesa, decretou liberdade provisória para Camila Ortega de Oliveira Alves, presa em flagrante pela morte de Júlio Cesar de Araújo, de 57 anos, mais conhecido como Romarinho, após mata.lo com pauladas na cabeça.

Segundo o site Campo Grande News a mulher estava em casa quando o homem a chamou no portão e já com punhal em mãos teria lutado com Camila.

Segundo boletim de ocorrência seu filho teria dado um mato leão no homem que caiu no chão e para defender.se ela teria dado duas pauladas nele e fugido com seus três filhos até um bar próximo de sua casa.

A Justiça entendeu que o caso foi em defesa justiça e por este motivo a liberou neste domingo (24), para que ela responda em liberdade o caso que segue sendo investigado.