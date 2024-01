Concurso Petrobras: inscrições retomadas com 6.412 vagas e novos locais de prova

A partir desta segunda-feira (8), o processo de inscrição para o concurso público da Petrobras, que visa preencher 6.412 vagas de nível técnico, será retomado. A decisão de suspender temporariamente as inscrições em 3 de janeiro teve como objetivo ampliar os locais de aplicação das provas, garantindo uma maior abrangência territorial e atendendo aos pedidos dos candidatos.

Inicialmente planejadas para 19 cidades, as avaliações agora serão realizadas em 35 municípios, incluindo todas as capitais do país.

Os candidatos que já efetuaram suas inscrições terão suas candidaturas validadas, assim como os pagamentos das taxas. Durante a reabertura das inscrições, eles terão a oportunidade de alterar o local de prova, requisitar atendimento especializado no dia das provas e ajustar o sistema de concorrência.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, destacou que a expansão dos locais de prova foi uma demanda dos próprios candidatos, evidenciando o compromisso da empresa com a democratização do acesso ao concurso.

O certame oferece 916 vagas para nível técnico, além da formação de cadastro de reserva, totalizando 5.496 postos. A remuneração mínima inicial é de R$ 5.878,82, e não é necessário possuir experiência profissional anterior. Das 6.412 oportunidades, 20% são reservadas para pessoas com deficiência, e outros 20% para candidatos negros. O prazo de validade do processo seletivo é de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Petrobras, a partir da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais.

Leia mais: