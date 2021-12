SED lança revista para promover alunos superdotados de Mato Grosso do Sul

A primeira edição da revista “Super D – A Revista do Superdotado” foi publicada na última semana pelo CEAM/AHS (Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação), vinculado a SED (Secretaria de Estado de Educação).

A revista apresenta o projeto CEAMLÍMPICOS, que busca dar visibilidade e promover os estudantes superdotados ao aplicarem seus conhecimentos, habilidades gerais e específicas, interesses, criatividade, envolvimento com uma tarefa em um pensamento científico ou criador, em Olimpíadas das áreas técnicas, tecnológicas e científicas, no âmbito nacional e internacional.

O Projeto foi realizado nos anos de 2020 e 2021, em meio aos períodos de aulas on-line, remotas e retorno das aulas presenciais, o qual contemplou a cidade de Campo Grande, além de 22 municípios do interior do Estado com suas CRE’S (Coordenadorias Regionais) e professores de SRM (Sala de Recursos Multifuncionais).

A revista possibilita ao leitor conhecer os estudantes superdotados, suas aptidões e competências nas Olimpíadas, por meio de sua trajetória e desenvolvimento nas competições, bem como compreender como ocorre a suplementação, a diferenciação, o aprofundamento e o enriquecimento curricular, realizados no AEE pelos professores.

Durante a leitura, o leitor vivenciará os comportamentos de superdotação numa visão multidimensional nas áreas cognitivas, sócio-afetivas e acadêmicas desses jovens e crianças extraordinários.

A coordenadora de Políticas para a Educação Especial, professora Adriana Buytendorp, externa seu reconhecimento a todos os profissionais envolvidos neste trabalho e a cada estudante pelas exitosas participações nas Olimpíadas e Competições, “a revista representa não só o êxito quantitativo de Olimpíadas, mas também, a qualidade do trabalho realizado pelo Centro”, ressalta.

A gerente pedagógica Eliane Morais Fraulob destaca que a participação em Olimpíadas oportuniza o crescimento científico, tecnológico e inovador dos estudantes, “e a revista vem coroar todo o trabalho desenvolvido neste Projeto diferenciado, enaltecendo o profissionalismo, a seriedade, o comprometimento e extrema dedicação de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, com vistas à trajetória desses estudantes”.

