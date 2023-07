Estudante de medicina perde controle de caminhonete e morre na BR-165

Foi identificada como Camila Brandão, estudante do oitavo semestre de Medicina, como a motorista que morreu na madrugada de domingo (2), em acidente na MS-165. Ela estudava na Universidade Privada Del Guaíra de Pedro Juan Caballero e era a motorista.

Conforme informações iniciais, Camila perdeu o controle da caminhonete Hilux que dirigia, saiu da pista e capotou na rodovia MS-165, entre Aral Moreira e Ponta Porã. O passageiro que estava com a vítima sofreu apenas ferimentos leves. Foi feito teste do bafômetro no passageiro, com resultado negativo, sendo encaminhado para unidade de saúde. Ele não sabe o que pode ter acontecido durante o acidente.

Segundo o portal Dourados News, o corpo da jovem foi encaimhado para IML (Instituto Médico Legal) e posteriormente liberado para os familiares. A vítima era de Rondônia, e familiares realizam o translado do corpo para que o sepultamento seja realizado no Estado de origem de Camila.

A universidade em que Camila estudava emitiu nota de pesar nas redes sociais. Em nota a instituição prestou condolências pelo falecimento da aluna. “Sua ausência será notada, mas a felicidade que ele deixou para trás nunca desaparecerá totalmente”, declara.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.