Começa hoje pagamento da 2ª parcela do 13º do INSS para aposentados, pensionistas e beneficiários

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar nesta segunda-feira (3), a segunda parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de junho, que recebem mais de um salário mínimo. Conforme calendário estipulado, os pagamentos iniciam para segurados com final de matrícula 1 e 6.

A medida vai beneficiar mais de 30 milhões de segurados, com um total de R$ 62,6 bilhões. O piso nacional atual de R$ 1.320 é o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílio-doença em 2023. Já o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo instituto, é de R$ 7.507,49.

Para os benefícios concedidos após o mês de maio de 2023, o pagamento do abono anual será efetuado em parcela única, juntamente com a mensalidade da competência de novembro de 2023.

Para consultar o benefício é necessário entrar no aplicativo MEU INSS, disponível para os sistemas (Android e iOS). Para aqueles que não possuem acesso à internet, podem realizar a consulta ligando para a Central de Atendimento do INSS, no número 135, de segunda-feira a sábado, das 7h até às 22h, no horário de Brasília.

Confira o calendário:

Quem recebe salário mínimo (R$ 1.320)

Final do benefício 6 – 3 de julho;

Final do benefício 7 – 4 de julho;

Final do benefício 8 – 5 de julho;

Final do benefício 9 – 6 de julho;

Final do benefício 0 – 7 de julho.

Quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 – 3 de julho;

Final do benefício 2 e 7 – 4 de julho;

Final do benefício 3 e 8 – 5 de julho;

Final do benefício 4 e 9 – 6 de julho;

Final do benefício 5 e 0 – 7 de julho;

O extrato já está disponível no site do instituto ou no aplicativo Meu INSS. A consulta e a impressão do documento podem ser feitas pela internet, no site da instituição. O processo é simples: basta acessar a página meu.inss.gov.br e utilizar a senha de acesso ao sistema.

Recebem o abono os beneficiários de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e outros auxílios administrados pelo instituto.

Os segurados do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) — pago a idosos de baixa renda acima de 65 anos e a pessoas carentes com deficiência, equivalente a um salário mínimo — e da Renda Mensal Vitalícia — mantida apenas para aqueles que já eram beneficiários até dezembro de 1995 — não recebem o 13° salário.