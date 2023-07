Corpo de jovem desaparecido é encontrado esquartejado em rio

Foi encontrado no último domingo (2) partes do corpo de Hugo Vinicíus Skulny Pedrosa, de 19, que estava desaparecido em Sete Quedas, município a 515 quilômetros de Campo Grande. O jovem estava desaparecido desde do dia 25 de junho.

Conforme informações do portal MS em Foco, uma tatuagem em homenagem ao pai serviu como prova para identificar uma das partes do corpo retirada do rio. A vítima era estudante e jogador de futebol, inclusive tendo representado o município em competições. Ele teria sido visto pela última vez na manhã do domingo (25), por volta das 5h, após sair de uma festa localizada no lado paraguaio da fronteira e pegar carona com um amigo até a casa da ex-namorada.

O desaparecimento mobilizou parentes e amigos e as autoridades da região e até mesmo a DEFRON (Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira) entrou na investigação. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Amambai, que auxiliava nas buscas, no rio Iguatemi, e apenas partes foram localizadas.

Um jovem foi detido durante as investigações e disse que Hugo teria sido levado para uma propriedade rural, executado e teve o corpo esquartejado para ser jogado no rio. O suspeito ainda declarou que o autor do crime seria filho do dono da propriedade rural onde o homicídio aconteceu e que, após o crime, ele fugiu para o Paraguai.

O suspeito segue foragido e a polícia ainda investiga o caso. O corpo foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal para exames necroscópicos em Ponta Porã.