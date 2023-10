Sr. e Sra. Rena estão grávidos e o sexo será revelado hoje

O Chá Revelação vai ocorrer na Vila Morena, antiga Cidade do Natal, a partir das 17h

Os campo-grandenses testemunharão mais um emocionante capítulo na história do casal mais querido e principal atração do Natal do ano passado, Sr. e Sra. Rena. Eles estão grávidos e neste sábado (14), a partir das 17h, na Vila Morena, antiga Cidade do Natal, haverá o Chá Revelação para anunciar o sexo do bebê Reninha.

No local esta ocorrendo a programação para o Dia das Crianças, que começou no último dia 10 e vai até amanhã (15), com muita diversão, música, teatro, brincadeiras, palestras, oficinas, brinquedos infláveis como castelo pula- -pula, tobogã, quadra de sabão, cama elástica, trave de futebol e shows para todas as crianças. A programação tem início às 9h e encerramento às 21h.

O Sr. Rena, que anteriormente era conhecido como o guia do trenó do Papai Noel, encantou a cidade em 2021.

Mas foi ano passado que a Sra. Rena chegou à cidade e, ao encontrar o Sr. Rena, foi amor à primeira vista. Houve então o casamento dos dois em uma cerimônia que ficou marcada na memória de todos os campo-grandenses, com mais de 20 mil convidados, segundo a prefeitura. E agora temos o bebê Reninha a bordo.

“O Chá Revelação do bebê das renas é tão esperado quanto foi o casamento, que atraiu mais de 20 mil pessoas na antiga Cidade do Natal. Estamos todos ansiosos para o grande dia, e eu já tenho meu palpite. Contamos com a participação de todos, com certeza será uma grande festa. Estamos pedindo a colaboração de quem vier prestigiar o Chá Revelação, para que leve um brinquedo novo e deposite nas caixas de doação que estão distribuídas pelo local. Os brinquedos serão doados no Natal, para as crianças que vivem em situação vulnerável nas sete regiões da cidade”, afirmou a coordenadora do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), Adir Diniz.

Escolha do nome

Além de participar do Chá Revelação, os campo- -grandenses ajudarão ainda a escolher o nome do(a) bebê Reninha. Conforme o município, a votação para escolher o nome do bebê será realizada nas redes sociais, por meio do Instagram do FAC.

“A história do casal Rena é um exemplo de como o amor pode surpreender e transformar vidas, e agora, com a chegada do bebê, eles compartilham esse sentimento com toda a cidade. A votação para escolher o nome do bebê Reninha promete ser mais um capítulo emocionante nesta história que já conquistou o coração da Capital”.

