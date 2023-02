Feirão de oportunidades tem mais de 600 vagas para contratação imediata na Capital

Com objetivo de viabilizar e procura por emprego e aproximar candidatos e empregadores, a prefeitura de Campo Grande promove nesta segunda-feira (27), a 2ª edição do “Feirão de Oportunidades”, com mais de 600 vagas de emprego para diferentes áreas. O evento é realizado na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), até às 14h.

Coordenadora de Vagas e Emprego da Funsat, Ione Serafim explica que no local, diversas empresas parceiras estarão oferecendo vagas em guichês próprios para o candidato procurar a empresa a qual se identifica.

“O Feirão existe para promover uma maior proximidade de empregadores com candidatos, por isso a presença de equipes dessas empresas no evento, facilitando a chance de contratações imediatas. Para essa segunda edição do evento, teremos mais de 600 vagas de 18 parceiros da fundação, dos mais variados segmentos”, explicou.

Nesta segunda edição, o mutirão oferta 20% mais oportunidades que na edição do ano passado. Conforme a Funsat, a ação é um reflexo do momento de alta para a empregabilidade. Diariamente, a Fundação disponibiliza cerca de 1.300 vagas de emprego.

“Os nossos números provam que Campo Grande é uma Capital com muitas oportunidades. As vagas existem, e é preciso capacitação constante, além, é claro, de iniciativas como essas que aproximam essas oportunidades da população. E a Funsat está aqui para auxiliar o cidadão nesses processos”, ressalta o Diretor-presidente da fundação, Paulo Silva, idealizador do “Feirão de Oportunidades”.

Dentre as vagas disponibilizadas diariamente pela Funsat, 60% não exigem experiência prévia na função. Além do Feirão, a Fundação também promove ações como “Funsat Atende” e o “Funsat em Ação”, com atendimentos no Pátio Central Shopping, todas as quintas-feiras.

Serviço:

O Feirão ocorre até às 14h, na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.