Estrada Viva fará blitz educativa no Festival de Inverno de Bonito para conscientizar motoristas

Pelo segundo ano consecutivo, o Programa Estrada Viva estará presente na MS-345, na entrada de Bonito, durante a 23ª edição do Festival de Inverno, promovendo uma importante ação de sensibilização de motoristas sobre a preservação da fauna nas rodovias.

A blitz educativa, que ocorrerá no dia 23 de agosto, das 8h às 17h, tem como objetivo alertar motoristas sobre os riscos de atropelamento de animais silvestres nas estradas, distribuindo adesivos e folhetos informativos.

Durante a abordagem, os motoristas receberão adesivos com frases como “Aqui tem um motorista consciente!”, “Eu protejo a vida silvestre!” e “Atenção, posso frear! Eu protejo a vida”, que poderão ser colados em seus veículos.

“Queremos mostrar aos motoristas que, em qualquer viagem pelas rodovias de Mato Grosso do Sul, toda vida importa: a das pessoas e a dos animais,” explica Helio Peluffo, secretário da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística).

A ação conta com apoio da Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Departamento Municipal de Trânsito e da Polícia Militar Ambiental de Bonito, atendendo a uma demanda da comunidade local.

“Durante o Festival, o município de Bonito recebe muitos turistas, e, com a inauguração recente da rodovia MS-345, o fluxo de veículos nela tende a aumentar significativamente. Desta forma, é essencial orientar os motoristas e apresentar o Programa Estrada Viva. Atualmente as rodovias estaduais de Bonito são monitoradas pelo programa e registramos uma média de sete animais mortos por semana. Com essa blitz, queremos reduzir esses índices e sensibilizar os motoristas que chegam à cidade”, destaca Ednilson Lopes da Silva, diretor de Meio Ambiente da Agesul e coordenador da ação.

A blitz seguirá os mesmos moldes do ano anterior, com cones de sinalização e a exposição de animais empalhados, cedidos pela PMA (Polícia Militar Ambiental).

O local estará devidamente sinalizado para que os motoristas reduzam a velocidade e recebam as instruções, folhetos e adesivos.

A campanha, organizada pela Agesul (Agência de Gestão de Empreendimentos), vinculada à Seilog, faz parte do contínuo esforço do Estrada Viva para monitorar e mitigar colisões de fauna nas rodovias do estado. Atualmente, 21 trechos de 18 rodovias em Mato Grosso do Sul, a maioria na região da Serra da Bodoquena, são monitorados pelo programa. Para o segundo semestre de 2024, estão previstas a instalação de novos dispositivos de mitigação nas rodovias de Bonito, reforçando o compromisso com a preservação da vida silvestre.

Com Agência de Notícias MS

