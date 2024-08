Em Dourados moradores em situação de rua receberam cobertores da Guarda Municipal

De acordo com a GM, mais de 100 cobertores foram entregues neste ano

A Guarda Municipal de Dourados distribuiu ontem (08), 20 cobertores para pessoas em situação de rua. A ação é em parceria com a Defesa Civil e Assistência Social e faz parte do ‘Projeto Noites Frias’.

O projeto é realizado todos os anos pela Guarda Municipal com apoio da Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil e parceiros que fazem as doações de cobertores e roupas de frios para distribuição a quem precisa.

De acordo com a GM, mais de 100 cobertores foram entregues neste ano. As pessoas nesta situação também podem ficar no abrigo Casa da Acolhida.

De acordo com a previsão do tempo hoje (10) e amanhã (11), a temperatura pode chegar entre 4°e 5°C no município.

Caso você seja residente de Dourados e saiba de locais onde estão pessoas em situação de rua, pode entrar em contato com voluntários do projeto pelos telefones 153 e 199.

