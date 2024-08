Vídeo: Carro e plantas “congelam” após geada atingir Bonito durante a madrugada

Na madrugada mais fria do ano em Mato Grosso do Sul, a geada que atingiu diversas cidades deixou rastros de gelo no início da manhã deste sábado (10). Foi o que aconteceu em Bonito, distante 245 quilômetros de Campo Grande, e que teve a mínima de 3,1 °C, com sensação térmica de -3,3 °C.

Um morador registrou em vídeo o carro coberto por gelo na manhã de hoje, assim como as plantas e o gramado. Além da geada, a cidade foi atingida por nevoeiro durante a madrugada.

As baixas temperaturas se dão pela passagem de uma frente fria que atinge o Estado desde quinta-feira (8), e que só deve ir embora na terça-feira (13), quando o calor volta a fazer parte da rotina dos sul-mato-grossenses.

Em Campo Grande, a mínima registrada foi de 4,8 °C, sensação térmica de -0,5 °C. Na Capital também houve registro de geada e nevoeiro durante a madrugada.

