Escola Municipal Jeanet Alves em Nova Alvorada do Sul é destaque no IDEB

Com a divulgação do último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) pelo Ministério da Educação (MEC), a Secretaria Municipal de Educação de Nova Alvorada do Sul analisou os resultados obtidos pelas escolas da Rede Municipal de Ensino. Dentro deste contexto, a escola Jeanet Alves Zielasko Garcia Polo que comemora 10 anos neste ano, recebeu de presente, o resultado do IDEB/2021 com o índice de nota 5,8.

Destacando a escola com o maior IDEB do município. Isto vem demonstrar um grande avanço nas potencialidades dos nossos alunos, mediado pelo trabalho dos docentes e todos envolvidos na melhoria e qualidade do ensino em nossa escola. Esse resultado muito nos alegrou e só mostrou o compromisso com a aprendizagem que nossos docentes têm com nossos alunos.

Parabéns aos alunos, que felizmente avançaram para outra série e fizeram a avaliação com tanta dedicação, obtendo esse resultado, pelos esforços de vocês a nossa gratidão. Parabéns aos professores, coordenação e direção, que estiveram à frente dos trabalhos durante esses anos na escola Jeanet.

Lembrando que o IDEB é um componente de avaliação de grande escala muito importante para educação brasileira. Ele não só mede o nível de desempenho dos alunos da Educação Básica, como também aponta caminhos que nortearão na melhoria da aprendizagem de nossos alunos. É medido através do índice de aprovação, desempenho dos alunos na Prova Brasil (Saeb – 5°Anos) juntamente com o nível defasagem e desistência. No ano de 2021, os alunos dos 5°Anos, retornando ao ensino presencial, participaram da Avaliação do Saeb.

