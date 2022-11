Festival do Japão: evento volta, depois de dois anos, com o objetivo de fortalecer o intercâmbio entre MS e Japão

Festa vai até o dia 20 e é realizada pela Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira

Foram dois anos sem eventos, mas, a partir da próxima sexta-feira (18), o maior festival de cultura japonesa em Mato Grosso do Sul está de volta, com a 2ª edição do Festival do Japão MS, que vai até o dia 20 de novembro e é realizado pela Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira de Campo Grande, ocupando 60 mil m² de área do clube de campo da associação.

A primeira ação do encontro tem início na sexta-feira (18), às 13h, no auditório do Bioparque Pantanal, com o “Seminário Internacional Mato Grosso do Sul e Japão – Conectando Novos Caminhos”, com a proposta de intensificar o intercâmbio entre Mato Grosso do Sul e Japão, em uma parceria mais do que promissora, com o objetivo de revitalizar as relações econômicas, científicas e culturais.

Na programação, destaque para as participações de Masayuki Eguchi, representante-chefe no Brasil da JICA, e do cônsul-geral do Japão em São Paulo, Ryosuke Kuwana, além de autoridades da Capital.

O presidente da associação, Nilson Aguena, afirma que o evento está sendo organizado para atender a uma alta demanda de público. “Estamos organizando um evento para 50 mil pessoas, porque serão também vários eventos dentro do festival, então a gente espera atrair um público grande, pois teremos vários estandes, com comidas típicas, as expectativas são muito altas, as melhores possíveis”, afirma.

É importante destacar que, durante os três dias do evento, todos os protocolos de segurança determinados serão seguidos e, assim, a comissão organizadora vai oferecer ao público shows musicais, atrações culturais, danças típicas, exposições culturais, workshops e atividades gratuitas para crianças, jovens, adultos e idosos.

No palco principal do evento, o destaque fica para as artes tradicionais, como taiko (tambores japoneses), a dança “yosakoi soran”, apresentações dos cantores campeões de Grand Prix de karaokê, danças folclóricas e clássicas. Na área cultural, outro palco será destinado para oficinas e workshops de origami (dobraduras), ikebana (arranjos florais) e culinária, além de espaço para cultura nerd, animes e cosplay.

A cerimônia oficial de abertura do evento será realizada no sábado (19), às 20h, e, em seguida será realizado o concurso Miss Nikkey MS, que vai eleger a mais bela nikkei da comunidade nipo-brasileira de Mato Grosso do Sul, que participará da final do Miss Nikkey Brasil, a ser realizada em julho de 2023, em São Paulo.

Expositores

Na área destinada a expositores, serão mais de 30 espaços, com empresas como Toyota, Honda, Nissan, Yamaha, Volkswagen e o lançamento de um rótulo especial de vinho comemorativo ao 2º Festival do Japão MS, como iniciativa da 067 Vinhos. A sócia da adega, Gabriela Pache, que estará no evento, explica que o tom ritualístico do vinho autoral Ritos já aparece desde a concepção do visual da bebida. “O rótulo simboliza o equilíbrio das duas polaridades onde há um homem ao lado de uma mulher dando ideia de um ritual. Como no início dos tempos, onde homens e mulheres sabiam que precisavam de suas forças opostas, que trabalhavam juntos nessa dualidade para potencializar, cada qual com suas peculiaridades, as suas próprias características que se complementam”, pontua.

Além disso, a praça de alimentação do evento será dividida em três áreas, sendo dois espaços destinados à culinária japonesa, com delícias que já conquistaram o paladar do campo-grandense como o tradicional sobá, além de tempurá, sushi, onigiri (bolinho de arroz recheado), ramen (macarrão com caldo quente), entre outros, e o terceiro espaço será destinado para a culinária brasileira e fast-food, com espaço para os adorados espetinho, pastel, crepes e lanches.

Segundo o presidente da Associação NipoBrasileira, Nilson Aguena, a expectativa de público é de 50 mil pessoas para os três dias de evento. O evento possui apoio do Consulado-Geral do Japão em São Paulo, JICA (Japan International Cooperation Agency – Agência de Cooperação Internacional do Japão), Jetro (The Japan External Trade Organization), e conta também com o patrocínio das empresas Dallas Alimentos, Sicredi, Sakura Nakaya Alimentos e Unimed.

Samurai Run

Samurai Run Dallas – Pela primeira vez, será realizada no dia 20/11 (domingo) a corrida SAMURAI RUN DALLAS 2022, um evento temático com elementos da cultura japonesa que percorre a área próxima do Clube de Campo da AECNB. A prova terá duas modalidades: uma corrida de 6 km e uma caminhada de 2 km e será aberta para participantes de qualquer idade, com início às 7h30. Todos os participantes vão receber um kit especial, com camiseta e brindes.

SERVIÇO: Aos interessados em participar do evento com voluntariado, é possível fazer a inscrição pelo link bit.ly/ voluntariofjms (será fornecido certificado de participação). Inscrições para o seminário podem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com. br/evento/seminario-internacional-matogrosso-do-sul-e-japao-conectando-novoscaminhos/1777681?share_id=0&lang=PT. SAMURAI-RUN-2022. Na sexta-feira (18) o evento será das 18h às 23h; no sábado (19), das 11h às 23h, e no domingo (20), às 7h30.

