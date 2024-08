Cresce o número de pessoas que utilizam plano de saúde em MS

O estado teve um acréscimo de mais de 15 mil novos clientes

De acordo com dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o número de pessoas que utilizam plano de saúde em Mato Grosso do Sul aumentou de janeiro a julho deste ano, contabilizando 675.477 em planos de assistência médica e 343.640 em planos de assistência odontológica.

Em comparação ao mesmo período de 2023, o estado teve um acréscimo de mais de 15 mil novos clientes, com a maior parte integrando o plano coletivo de contratação com 596.834 usuários.

