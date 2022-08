Equipes do IBGE coletam dados para o censo em aldeias urbanas da Capital

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) começou ontem (29), em Mato Grosso do Sul, a coletar dados para a cobertura do Censo 2022 em Territórios Indígenas nas Aldeias Urbanas de Campo Grande.

A medida tem como intenção a de dar visibilidade a este público na coleta do Censo Demográfico deste ano.

A divulgação desta etapa da pesquisa contou com a presença da coordenadora do Censo 2022 em Campo Grande, Sylvia Assad, e com a analista censitária Thays Souza, responsável pela etapa de orientação técnica da coleta de Povos e Comunidades Tradicionais.

Um dos primeiros territórios que receberam a presença dos recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi o Agrupamento Indígena Darcy Ribeiro, localizado no Jardim Noroeste.

Para que este trabalho seja realizado foi necessária uma conversa anteriormente com os líderes da comunidade, medida que deverá ser adotada também para as próximas localidades visitadas, com a intenção de informar sobre o trabalho que será desenvolvido e a importância da participação de toda a comunidade para a pesquisa do Censo 2022.

Vale destacar que todos os recenceadores estão identificados, com vestimenta e o crachá com a identidade visual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Por Camila Farias – Jornal O Estado

