Campeonato Brasileiro de Motocross deve receber 30 mil pessoas

Nos dias 26 e 27 de agosto, em alusão ao aniversário de 124 anos de Campo Grande, o Parque Jacques da Luz será palco de um dos maiores eventos esportivos do país: o Campeonato Brasileiro de Motocross. A 5ª Etapa da competição, que atrai fãs de todo o Brasil, contará com a participação de mais de 600 pilotos, prometendo um espetáculo emocionante para os amantes do esporte e um público estimado em cerca de 30 mil pessoas nos dias. Para isso, a Prefeitura construiu no local a primeira pista municipal de alto nível para a modalidade.

O Parque Jacques da Luz, localizado nas Moreninhas, foi especialmente preparado para receber as disputas deste esporte de alta velocidade. A pista de padrão internacional, projetada com características desafiadoras, testará a habilidade e coragem dos competidores, proporcionando momentos emocionantes e adrenalina pura aos espectadores.

A realização da competição é uma parceria da Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), com a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A entrega da pista e descerramento da placa acontecerá no domingo (27), com a presença de autoridades e equipes do motociclismo.

Com a participação dos principais nomes do motocross brasileiro, esta etapa do campeonato promete ser uma batalha épica entre os pilotos. As categorias MX1, MX2, MX3, MXJR e MXF estarão presentes, oferecendo uma mistura de juventude e experiência, e consolidando o evento como uma vitrine para os talentos da modalidade.

Além das disputas em si, o evento contará com uma ampla estrutura para atender o público. Haverá praça de alimentação, stands de produtos relacionados ao motocross, área de exposição de motos e equipamentos e muito mais. Tudo isso visando proporcionar uma experiência completa aos presentes, em um ambiente seguro e agradável.

Com 1.700 metros de extensão e 9 metros de largura, a pista está sendo considerada também, uma das mais atuais em padrões técnicos já construídos recentemente, sendo o único circuito da América Latina a ter em toda sua extensão iluminação em Led. O espaço do Parque conta com 45 hectares de extensão.

No sentido horário, com uma largada para esquerda com 110 metros de comprimento, 07 curvas para direita e 05 para esquerda, tendo 13 obstáculos, a pista tem sessões de costelas, duplos, triplos, quádruplo, mesas e king. Além de uma ampla área de Box com toda estrutura necessária para atender aos pilotos.

Para o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano, o evento traz entretenimento para a população e fomenta o esporte profissional. “É um grande evento de proporção internacional. Vários pilotos de outros países irão competir na etapa. Um evento que fomenta o esporte e a economia da cidade, além de proporcionar oportunidades aos pilotos do Estado”, comenta.

O presidente da Confederação de Motociclismo, Firmo Alves, destaca sobre a importância do evento e o legado que essa pista deixará na Capital.

“É uma linha divisória, do antes e depois dela, porque hoje todo atleta de alto rendimento precisa de um local para treino. A Capital, de quase um milhão de habitantes, não tinha lugar para treino. Todas as pistas que existem são em lugar privado, ou seja, o atleta tem que pagar para entrar, e isso é ruim para esse tipo de atleta que precisa treinar. Então, tendo local público é muito bom. Essa pista é nova e muito atualizada e moderna do ponto de vista técnico. Com ela o atleta não precisa viajar para treinar. Isso muda a capacidade técnica do atleta, ele passa a ter um equipamento técnico de altíssimo nível para treinar”.

Pilotos

A competição irá trazer grandes nomes da modalidade a nível nacional e internacional como: o piloto Fábio Santos, da Yamaha, quatro vezes Campeão Brasileiro MX, duas vezes vice-campeão brasileiro, uma vez campeão latino, entre outros títulos.

Fará presença o piloto Português, Paulo Alberto, campeão brasileiro 2023 AX Champion, Campeão 2023 MX\SX Champion. Outro nome de destaque será Jetro Salazar, equatoriano, atual campeão brasileiro, da equipe Honda, categoria MX1, cinco vezes Campeão Nacional brasileiro, cinco Nacional Equador e quatro vezes Nacional Peruano.

O piloto brasileiro Hector Assunção, da equipe Honda Rancing, também faz parte dos grandes nomes da modalidade que irá visitar a pista municipal. São mais de 20 anos de carreira no esporte, sendo 17 dedicados à Honda. Hector Assunção tem 11 títulos nacionais no motocross, conquistados desde as categorias de base. A influência da família foi determinante em transformar esse paulista em um dos principais pilotos brasileiros da modalidade na atualidade.

“Ter uma pista pública com padrão internacional dentro de um parque municipal é muito importante para incentivo dos atletas que moram na cidade. É uma pista de alto nível para poder treinar, acho que também a cidade acaba sendo vista pelo Brasil inteiro e mundo afora, porque tem alguns estrangeiros correndo aqui no país. Uma pista de alto nível prepara os atletas para treinar, deixa mais competitivo. Ter uma pista dessa ajuda bastante e incentiva os atletas”.

O piloto brasileiro Hector Assunção, da equipe Honda Rancing, também faz parte dos grandes nomes da modalidade que irá visitar a pista municipal. São mais de 20 anos de carreira no esporte, sendo 17 dedicados à Honda. Hector Assunção tem 11 títulos nacionais no motocross, conquistados desde as categorias de base. A influência da família foi determinante em transformar esse paulista em um dos principais pilotos brasileiros da modalidade na atualidade.

“Ter uma pista pública com padrão internacional dentro de um parque municipal é muito importante para incentivo dos atletas que moram na cidade. É uma pista de alto nível para poder treinar, acho que também a cidade acaba sendo vista pelo Brasil inteiro e mundo afora, porque tem alguns estrangeiros correndo aqui no país. Uma pista de alto nível prepara os atletas para treinar, deixa mais competitivo. Ter uma pista dessa ajuda bastante e incentiva os atletas”.

Outro piloto brasileiro, Gustavo Pessoa, tem o melhor resultado da história em participações no Mundial de Motocross – 10° lugar, no GP da Bulgária em 2018, ano em que também se destacou como melhor piloto privado. Gustavo falou da importância de ter uma pista pública municipal para a prática do esporte, do legado que ela deixa aos atletas da região e de suas expectativas de correr novamente em Campo Grande.

“É sempre bom pensar no incentivo do esporte nos Estados, e essa nova pista pública em um padrão internacional traz pilotos de fora para conhecer e, também, incentiva os pilotos regionais a praticar o esporte. Vai ser incrível para os pilotos da Região e do Estado poderem ter essa pista para as suas uturas provas e para os seus treinos, podendo elevar os seus níveis técnicos de pilotagem. Estou bem animado em poder voltar a competir em Campo Grande. Minha expectativa é ser competitivo e dar o meu melhor dentro da pista”, contou.

“As expectativas são as melhores, quero vencer e ampliar minha vantagem no campeonato. Estamos animados e bastante motivados para voltar às corridas. Acredito que o calor vai influenciar um pouco, por isso me preparei bastante para essa etapa”, comentou o também piloto Fábio Santos.

O português Paulo Alberto também mostrou entusiasmo com a competição na Capital. “As expectativas são boas, estou vindo de uma fase muito boa. Finalizamos os campeonatos em Portugal e fomos campeões no Motocross e no Supercross. Estou ansioso para a corrida e vamos com tudo”.

Cenário Nacional

A etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, no Jacques da Luz, é um acontecimento que evidencia a importância do esporte da Capital no cenário nacional. A determinação e o talento dos pilotos, aliados ao apoio e entusiasmo da torcida, prometem transformar esse evento em um verdadeiro espetáculo.

A entrada para o evento será gratuita. A Prefeitura e a Confederação estimam a presença de mais de 30 mil pessoas durante os dois dias de evento. O campeonato promete fomentar a economia local em 5 milhões de reais. São esperadas cerca de 2 mil pessoas, que vêm de outras cidades e estados para a cidade, para se hospedar, se alimentar e se divertir na Capital. Os principais setores econômicos são o de hotelaria, setor de peças e serviços mecânicos, restaurantes e pontos turísticos.

Portanto, prepare-se para ver manobras ousadas, saltos impressionantes e muita velocidade. O Campeonato Brasileiro de Motocross chegou à cidade e promete uma experiência inesquecível para todos os apaixonados pelo esporte de duas rodas.

Revitalização

Recentemente o Parque foi revitalizado para o público que participa das atividades no local. Toda a estrutura do Estádio e das áreas abertas passaram por manutenção na elétrica, hidráulica, pintura e o gramado receberam tratamento adequado e toda a atenção necessária para os eventos.

O Parque foi inaugurado em dezembro de 1994. Em 1999 as obras foram retomadas, e em 2003 foi reinaugurado. O complexo esportivo possui quadras de futsal, basquete e vôlei, palco para apresentações, banheiros, academia ao ar livre, salas de ballet e judô, além de sala de administração.

O espaço ainda possui área esportiva descoberta com campos de futebol, quadras de futsal, quadras de vôlei de areia, pista de caminhada com 2,4 mil metros e o estádio.

Confira a programação do Campeonato:

5ª Etapa: 26 e 27 de agosto de 2023 – Campo Grande – MS

Classes: ELITE MX-MX1-MX2-MX3-MX4-MX5-MX2JR-MXJR – 65cc – 50cc e Nacional.

QUINTA-FEIRA (24/08/2023)

09h – Abertura do Box

20h – Fechamento do Box

SEXTA-FEIRA (05/05/2023)

07h – Aberturado Box

11h às 18h – Vistoria

SÁBADO (26/08/2023)

07h às 7h30 – Vistoria técnica: Todas as Classes

Treinos Livres

08:00 às 08:25 – MX2/MX2JR

08:30 às 08:55 – MX1

09:00 às 09:15 – MX4

09:20 às 09:35 – Nacional

09:40 às 09:55 – 65cc

Manutenção de pista (duração: 20min)

10:15 às 10:35 – MX3

10:40 às 10:55 – MX5

11:00 às 11:15 – MXJR

11:20 às 11:35 – 50cc

Manutenção de pista (duração: 50min)

Treinos Cronometrados

12:25 às 12:55 – MX2/MX2JR

13:00 às 13:30 – MX1

13:35 às 13:50 – MX4 13:55 às 14:10 – Nacional

14:15 – 65cc – 10min.+1volta – Prova Classificatória

Manutenção de pista (duração: 20min)

14:50 às 15:10 – MX3

15:15 às 15:30 – MX5

15:35 – MXJR – 10min.+1volta – Prova Classificatória

16:00 – 50cc -10min. +1volta – Prova Classificatória

Manutenção de pista (duração: 20min)

Provas Oficiais

16:40 – MX5-15min. +2voltas

Manutenção de pista (duração: 20min)

18:30 – MX4-15min. +2voltas

19:05 – Nacional – 15min. +2voltas

19:30 Pódio classes: MX5, MX4 e Nacional DOMINGO, 27/08/2023

DOMINGO (27/08/2023)

Warm-Up

08:00 às 08:15 – MX2/MX2JR

08:20 às 08:35 – MX1

08:40 às 08:50 – MXJR

08:55 às 09:05 – 50cc

09:10 às 09:20 – MX3

09:25 às 09:35 – 65cc

Manutenção de pista (duração: 25min)

Provas Oficiais

10:00 – MXJR-20min. +2voltas

10:40 – 50cc-15min. +2voltas

11:10 Pódio classe: MXJR e 50cc

Manutenção de pista (duração: 50min)

11:50 – MX2/MX2JR-30min.+2voltas

12:50 – MX1 – 30min.+2voltas

13:50 – MX3 – 20min.+2voltas

14:30 – 65cc – 15min.+2voltas

15:00 – Pódio classe: MX3, 65cc e MX2JR

Manutenção de pista (duração: 20min)

15:20 – Elite MX, MX1 e MX2-30min.+2voltas

16:00 – Pódio das classes: Elite MX, MX1 e MX

Serviço

Para mais informações, o telefone é o (67) 3314-3971. O parque Jacques de Luz está localizado na Rua Barreiras, S/N.

Com informações do Prefeitura de Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram