Quarta Cultural: veja a receita de bolinho de mandioca com recheio de carne seca

Na receita de hoje, o principal ingrediente é conhecido por vários nomes pelo Brasil: mandioca, aipim, macaxeira… não importa o nome, o bolinho de mandioca recheado com carne seca é o típico petisco de boteco que sempre faz sucesso, crocante por fora e cremoso por dentro, é o acompanhamento ideal para uma cerveja ou uma taça de vinho.

Ingredientes:

Massa:

1 kg de mandioca cozida sem sal

1 ovo

1 gema

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de chá de sal

½ xícara de salsinha picada

½ xícara de cebolinha picada

Pimenta-do-reino a gosto

Recheio:

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

300 gr de carne seca desfiada

Para fritar:

3 xícaras de farinha de rosca

2 ovos

Óleo

Modo de Preparo:

Massa:

Em uma panela com água, cozinhe a mandioca até amolecer. Desfie e, em seguida, forme uma massa com as partes desfiadas. Coloque a massa em uma tigela, acrescente o ovo, a gema, a manteiga, o sal, a salsinha, a cebolinha e, por último, coloque pimenta-do-reino a gosto. Mexa bem até a massa ficar lisa e homogênea.

Em uma superfície lisa, coloque farinha de trigo e sove a massa com a mão até ela desgrudar. Se necessário, acrescente mais farinha de trigo até dar o ponto.

Recheio:

Em uma frigideira, coloque azeite, cebola, alho e carne-seca e refogue tudo.

Montagem:

Abra um pedaço da massa e coloque 1 colher de recheio. Feche o disco de massa aberto e modele até virar uma bolinha. Faça isso até acabar a massa ou o recheio.

Em um prato, bata os ovos. Em outro prato, coloque a farinha. Passe as bolinhas primeiro pelo ovo e depois pela farinha, tome cuidado para que todos os lados fiquem cobertos.

Em uma panela, coloque óleo suficiente para os bolinhos ficarem submersos. Espere esquentar e frite os bolinhos. Em seguida, forre um prato com toalha de papel e seque os bolinhos. Escolha um molho caseiro para servir e está pronto.