Capital investirá mais de 2 milhões em iluminação para Natal

A Prefeitura de Campo Grande, publicou no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), de ontem (3), o resultado da licitação para a iluminação natalina da cidade neste ano, e o orçamento ficou estimado em R$ 2,4 milhões para serem aplicados nas principais vias da cidade que receberão os enfeites iluminados para o Natal.

De acordo com o informado no Portal da Transparência, o valor máximo de lances aceitos globalmente é de R$ 2.590.459,67. O solicitante do serviço é a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

A empresa JLC Ltda. deve ser a responsável pelo serviço. Questionada sobre quais seriam as novidades previstas para o Natal de 2022 e como tais recursos seriam gastos, a Sisep informou que será destinado para decoração da Avenida Afonso Pena abrangendo a nova Cidade do Natal, que está em construção, além da Rua 14 de Julho, Avenida Mato Grosso, Avenida Duque de Caxias, entre outras avenidas e vias de acesso aos bairros de maior fluxo.

Por Camila Farias – Jornal O Estado do MS.

