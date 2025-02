Minha Casa, Minha Vida: CadÚnico passa por reformulação

Novo portal entra no ar a partir do dia 17 de março, sem afetar atendimento à população

A Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS), publicou o Informe Cadastro Único nº 61, de 17 de fevereiro de 2025, no qual informa sobre o lançamento de um novo Cadastro Único (CadÚnico).

A nova plataforma permitirá a interligação online de diferentes bases de dados do Governo Federal e a automatização de processos, agilizando a inserção de informações e a atualização dos dados das famílias.

O novo portal de gestão do Cadastro Único fica disponível para os operadores do sistema na semana de 17 de março. A migração da base de dados se dará entre o sábado (1/3) e o domingo (16/3), sem prejuízo no atendimento à população.

Dentre as mudanças que afetam o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), se destaca a desabilitação da aba conectividade do Cadastro Único. A partir de março, a indicação de famílias para o MCMV deverá ser realizada por meio do site .

Durante o período de migração de sistemas (01/03/2025 a 16/03/2025) não será possível a realização de novas pesquisas de enquadramento das famílias indicadas ao MCMV. O impacto dessa mudança poderá perdurar por, até, 30 dias após o início da mudança, com retomada da regularidade de consultas assim que a mesma for concluída.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a data foi escolhida estrategicamente para coincidir com o período do Carnaval, minimizando os impactos no trabalho dos operadores e entrevistadores. Durante esse intervalo, os cadastros podem ser realizados por meio do formulário impresso, ou no novo formato digital em modo offline.

Com informações da Agência Gov.

