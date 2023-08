Bombeiros iniciam amanhã curso de combate a incêndios florestais

Com o objetivo de prevenir as queimadas em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros realiza a partir desta terça-feira (15) o 3º Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (CPCIF).

A aula inaugural do curso acontece a partir das 8h, no Centro de Proteção Ambiental (CPA), localizado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Com duração de 65 dias, o curso irá especializar 24 bombeiros militares de Mato Grosso do Sul no combate à incêndios florestais.

Conforme o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, coronel Frederico Reis Pouso Salas, a instituição está ampliando as ações de enfrentamento às queimadas, especialmente nesta época mais seca.

“O curso faz parte de uma série de ações que o Governo do Estado tem implementado em conjunto com a Sejusp e a nossa corporação para reduzir os impactos ambientais causados pelos incêndios no Mato Groso do Sul”, destaca.

Curso Especializado

O Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais tem como objetivo especializar bombeiros militares do estado para atuarem na prevenção e pronta resposta às ocorrências de incêndios florestais.

O curso será teórico e prático, com aulas tanto em Campo Grande como em Corumbá. Entre as disciplinas teóricas e práticas estão orientações técnicas de combate aos incêndios, ações preventivas, primeiros socorros, entre outros. Participam do curso bombeiros militares de diversas unidades de Mato Grosso do Sul.