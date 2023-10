Jogos Pan-Americanos: Brasil é vice-campeão por equipes na ginástica artística feminina

No último sábado (22) a Seleção Brasileira Feminina conquistou mais uma vez a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, na competição por equipes, repetindo o desempenho notável da Ginástica Artística Masculina na competição.

Os Estados Unidos, com uma pontuação impressionante de 165.196, levaram para casa a tão cobiçada medalha de ouro. Enquanto isso, o Brasil acumulou um total de 161.564 pontos, assegurando uma confortável margem de vantagem sobre o Canadá, que conquistou o bronze com um total de 154.230 pontos.

Além do desempenho por equipes, o Brasil se destacou também nas provas individuais. Duas atletas brasileiras se classificaram para a final do individual geral. Flávia Saraiva conquistou a terceira maior somatória, obtendo um impressionante total de 54.466 pontos, demonstrando sua habilidade e consistência. Jade Barbosa avançou para a final do individual geral, assegurando o oitavo lugar com 50.666 pontos.

Rebeca Andrade, uma das estrelas da Ginástica Artística Brasileira, conquistou excelentes posições nas classificatórias dos três aparelhos que disputou, embora tenha optado por não competir no solo. A ginasta de Guarulhos ficou em primeiro lugar no salto, somando 14.186 pontos. Tanto na trave, com 13.666 pontos, como nas assimétricas, com 14.766 pontos, Rebeca se classificou em segundo lugar para as finais por aparelhos, reafirmando seu status como uma das melhores ginastas do mundo.

Flávia Saraiva, outra atleta de destaque, também se classificou para três finais por aparelhos. Ela obteve a terceira colocação na trave com 13.433 pontos, o terceiro lugar no solo com 13.400 pontos, e a quinta vaga nas assimétricas com 13.633 pontos.

Sobre sua decisão de não competir no solo, Rebeca explicou: “Tô cuidando do meu corpo. Ano que vem também é muito importante, assim como este foi e está sendo. É importante a gente voltar a planejar o nosso futuro. Sei que muita coisa pode acontecer, mas quando temos um planejamento, as coisas podem funcionar um pouco melhor. Esta foi a melhor decisão para mim. Estar aqui para ajudar a minha equipe em três aparelhos é algo que me deixa muito feliz.”

Com informações da CBG

