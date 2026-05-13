Frio perde força em Mato Grosso do Sul, mas quarta-feira ainda tem amanhecer gelado

A quarta-feira (13) ainda será marcada pelo frio em Mato Grosso do Sul, principalmente durante o amanhecer, mas a tendência é de elevação gradual das temperaturas ao longo do dia. Segundo a previsão meteorológica, a massa de ar polar começa a perder intensidade no Estado, mantendo o tempo firme, com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuvas significativas em grande parte das regiões.

As menores temperaturas devem continuar concentradas nas regiões sul e sudoeste do Estado, enquanto cidades do Pantanal e do norte sul-mato-grossense terão tardes mais quentes. A partir de quinta-feira (14), a previsão indica aumento mais acentuado das temperaturas e retorno gradual das instabilidades.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 10°C e máxima de 23°C. Já em Dourados, os termômetros devem variar entre 7°C e 21°C. Na região leste, Três Lagoas terá mínima de 12°C e máxima de 25°C. Em Corumbá, na região pantaneira, a previsão indica mínima de 15°C e máxima de 28°C.

Em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai, o amanhecer segue frio, com mínima de 6°C e máxima de 20°C. Já em Coxim, no norte do Estado, os termômetros devem marcar entre 14°C e 29°C. O município de Bonito terá mínima de 11°C e máxima de 24°C. Em São Gabriel do Oeste, a previsão aponta temperaturas entre 12°C e 25°C.

Na região nordeste do Estado, Chapadão do Sul deve registrar mínima de 11°C e máxima de 24°C. Já em Aquidauana, os termômetros variam entre 14°C e 27°C.

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