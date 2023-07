Casa-Quintal Manoel de Barros na 7ª. FLIBONITO

A Casa-Quintal Manoel de Barros está participando da 7ª. Edição da Feira Literária de Bonito- FLIBONITO. Essa foi a primeira saída Itinerante da Casa que levou parte do seu acervo e conta com a direção de arte de Ramona Rodrigues . O stand faz uma homenagem a um dos idealizadores da Casa Quintal, Pedro Spindola, que expõe seu trabalho “A Celebração das Coisas”.

A 7ª FLIB termina amanhã (09) e, tem por objetivo caracterizar um espaço voltado para a literatura, com um eixo principal a relação Literatura e Natureza. O trabalho junto as escolas municipais de Bonito e de seu entorno e as atividades voltadas para o público em geral apresentam autores, o livro e o leitor como figuras centrais.

Num espaço aconchegante e que em muito lembra a sede oficial da Casa Quintal Manoel de Barros, õ espaço é um convite ao visitante para uma viagem ao mundo do pensamento e seus desdobramentos na obra do poeta e em especial no universo da Casa-Quintal.

Leia mais: Feira Literária movimenta Bonito com programação cultural

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.