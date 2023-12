Em quatro dias de operação, seis pessoas morreram em rodovias federais de MS

A Operação Independência, realizada neste final de semana prolongado, registrou 34 acidentes, 25 feridos e 6 mortes, em rodovias federais de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a última operação, que foi o Corpus Christi, de 7 a 11 de junho, registrou 38 acidentes, 8 graves, 45 feridos e 6 mortes, resultando no aumento de feridos. O número de acidentes diminuiu em comparação ao último feriado, mas, exceto o número de óbitos, permaneceu o mesmo.

Nas fiscalizações, a PRF flagrou 135 condutores e passageiros sem o cinto de segurança. Dentre eles, 22 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança. Nos dias de operação, entre 6 a 11 de setembro, foram notificadas 355 ultrapassagens indevidas. No total, 1.918 autuações foram registradas.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 2.463 testes, 38 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool.No combate ao crime, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.880 Kg maconha, 5 Kg de cocaína, além de 9.380 maços de cigarros contrabandeados. Três veículos com registros de roubo/furto foram recuperados e 31 pessoas detidas durante o período da operação.

