Homem mata mãe e filha a facadas na frente dos cinco filhos

Mario Benitez Melgarejo, 49, matou a mulher e a filha de 16 anos, esfaqueadas, na noite de ontem (10), na Colônia Jamaica, zona rural do povoado de La Paloma do Espírito Santo (PY), a 36 km de Mundo Novo (MS). O crime aconteceu na frente dos cinco filhos do casal. Logo após de realizar o crime, o autor fugiu e segue procurado pela Polícia Nacional.

Conforme informações do site ABC Color, Fátima Yegros Duarte, 33, recebeu 12 facadas, e a filha de 16 anos, foi atingida no tórax. Ambas foram socorridas e encaminhadas ao centro de saúde do povoado. Por conta da gravidade dos ferimentos, mãe e filha foram levados para hospital de Asunción (PY), mas morreram em decorrência aos ferimentos.

A adolescente foi esfaqueada enquanto tentava socorrer a mãe. A discussão e o crime, aconteceu na frente de outros cinco filhos do casal.

Em entrevista para uma rádio paraguaia, o promotor Carlos Cabrera relatou que não havia registro ou denúncia sobre de violência doméstica praticada por Mario a sua esposa. Policiais paraguaios seguem atrás do suspeito.

