Ciclista morre após ser atropelada por carreta-bitrem

A ciclista, Adelicia Borges dos Santos, de 54 anos, morreu, ontem (26), após ser atropelada por uma carreta-bitrem, na região central de Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou a ser socorrida com vida até o hospital do município, mas faleceu ao ser transferida para Campo Grande.

Conforme informações do Jovem Sul News, o acidente aconteceu Avenida Dezesseis, com a esquina com da Rua I, quando foi atropelada por uma carreta-bitrem que saia daquela via, tentando seguir sentido leste do município.

Em depoimento a polícia, o caminhoneiro disse que não viu a ciclista, não sabendo dizer se ela estava igualmente em alguma manobra na esquina, ou apenas seguindo no sentido oeste/leste de Chapadão do Sul.

A vítima foi socorrida com vida até o hospital, mas por conta da gravidade dos ferimentos, que ela sofreu em outro acidente de trânsito, foi transferida com vaga zero para Campo Grande, mas faleceu a caminho da Capital.

O caso foi registrado na delegacia do município.

