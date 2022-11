Em MS, mais de 45 mil inscritos se preparam para 2º dia de provas do Enem

Em Mato Grosso do Sul mais 43.415 pessoas se inscreveram para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), 2022. Neste domingo (20), os estudantes realizam as provas de matemática e ciência da natureza, que engloba química, física e biologia. Cada prova tem 45 questões objetivas.

Os portões serão abertos às 11h e fechados às 12h em MS. As provas iniciam às 12h30, com término às 17h30 e não mais às 18h30. Nas cidades que seguem o horário Brasília os portões abrem às 12h e fecham às 13h.

No primeiro dia de provas, realizada no ultimo domingo (13), os candidatos resolveram questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação que teve como tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. Dos 45 mil inscritos no Estado, apenas 29.852 compareceram no primeiro dia, o que corresponde a uma abstenção de mais de 68%.

Apesar do alto numero de abstenção, quem perdeu o primeiro dia de prova ainda pode fazer a segunda prova sem impedimentos. Conforme o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) se a falta ocorreu por motivo de doenças ou por problemas logísticos é possível solicitar reaplicação das provas para janeiro de 2023. Entre os casos previstos estão diagnósticos de Covid-19 e falta de energia elétrica.

O que levar?

Para realizar a prova é obrigatório apresentar o documento de identidade e levar uma caneta esferográfica de tinta preta em material transparente. No Enem digital, as respostas são dadas no computador, mas os participantes recebem uma folha de rascunho para realizar os cálculos à mão, por isso, a caneta é também necessária no segundo dia de prova.

Entre os documentos aceitos estão o RG – carteira de identidade, o passaporte, a CNH Carteira Nacional de Motorista e a carteira de trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997.

Nesta edição também serão aceitos documentos digitais com foto do e-Título, CNH digital e RG digital. Contudo, eles devem ser apresentados nos aplicativos oficiais, não serão aceitas fotos da tela do celular.

Como a prova tem uma longa duração é recomendado que os participantes levem lanche e água. O Cartão de Confirmação da Inscrição também é essencial, já que nele constam informações importantes como local de prova.

As provas serão aplicadas tanto para os candidatos inscritos na versão impressa quanto na versão digital. Ao todo, o exame conta com 90 questões objetivas e duração de prova é de até 5 horas.

O Enem avalia o desempenho escolar dos alunos e tornou-se um das principais portas de entrada para Ensino Superior do Brasil. A partir da prova é possível se inscrever em programa do MEC (Ministério da Educação) como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ProUni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil)

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.