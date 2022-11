Programa pretende qualificar 100 empresas de MS para exportação

O objetivo é focar no setor de apicultura

A nova etapa do Peiex (Programa de Qualificação para Exportação), da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), em Mato Grosso do Sul, prevê qualificar ao menos 100 empresas gratuitamente para exportação, durante os 22 meses de vigência da parceria.

O objetivo é focar no setor de apicultura. Porém as empresas e indústrias de outros segmentos da economia também podem participar do programa.

O lançamento ocorreu na última quarta-feira (16) e será executado no Estado pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), por meio da Agência de Inovação e Empreendedorismo S-Inova. O núcleo do programa está sediado em Campo Grande e terá o polo no município de Dourados.

Durante o evento, a coordenadora de Relações Internacionais da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Thais Guimarães, representou o secretário Jaime Verruck. Porém, o responsável pela pasta destaca o apoio com o programa.

“O apoio da iniciativa, pois, é uma ação de qualificação fundamental para as empresas, independente do porte, com orientação e apoio sobre como deve ser feito o processo de exportação, de forma planejada e segura”, lembra Verruck.

A supervisora de competitividade da ApexBrasil, Ana Cláudia Barbosa, apresentou o trabalho desenvolvido pela agência. “Somos responsáveis por ações, serviços, capacitações para fomentar a economia por meio da exportação. Queremos aumentar o número de produtos exportados e o valor desses produtos.”

“Dessa forma, capacitamos as empresas para o comércio exterior. Entre as inúmeras ações estão a participação empresarial em feiras, missões internacionais, webinares, oficinas, preparação para o e-commerce, entre outras”, finaliza Barbosa.

Além disso, o gerente de inteligência de mercado da Agência Brasileira, Igor Celeste, expôs as oportunidades de mercado e o panorama de crescimento de Mato Grosso do Sul.

“O Brasil está entre as dez maiores economias do mundo e MS está muito inserido neste contexto. O Estado têm crescido acima da média do Brasil e do Centro-Oeste, então o potencial do agronegócio pode ser muito explorado. Do mês de janeiro a outubro de deste ano, já foram US$ 7 bilhões de exportação e já superamos os índices de 2001”, comenta.

Na data, o coordenador da S-Inova, Vinicius Lugo Samúdio, relatou sobre o núcleo e como o trabalho será executado. Segundo ele, essa é a segunda edição do Peiex no Estado, no qual, no período de 2019 a 2021, atendeu 101 empresas, e também ficou sob a execução da universidade.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado de MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram