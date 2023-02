Em menos de três meses Zeca do PT perde segundo irmão

Deputado estadual e ex-governador perde segundo irmão em menos de três meses. Alípio Miranda dos Santos mais conhecido como Picó faleceu no último domingo (12), em decorrência de complicações causadas por pedras na vesícula.

Zeca prestou uma homenagem ao irmão em sua rede social “Picó foi uma pessoa iluminada e temente a Deus, que sempre soube viver a vida com alegria e energia. Deixa a esposa Ermínia e os filhos Flávio (Folão), Paulo e Lívia.

O deputado federal petista, Vander Loubet também manifestou seu pesar confortando Flávio “Folão”, seu assessor, amigo e filho de Picó.

Picó deixa três filhos e esposa e amigos foram unânimes em ressaltar sua alegria e energia de viver. Ele foi servidor público, era procurador federal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma (Incra) e estava aposentado recentemente, depois de 40 anos de serviço.

Em n0vembro Zeca se despediu de Heitor Miranda dos Santos (69), ex-prefeito de Porto Murtinho.

