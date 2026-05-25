Ação “Golaço Solidário” convida população a doar álbum de figurinhas para crianças internadas

Campanha do Humap arrecada álbuns e figurinhas da Copa para pacientes pediátricos

Faltando poucos dias para a Copa do Mundo, o Humap-UFMS/HU Brasil (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS) lançou a campanha para a compra de álbuns e figurinhas da Copa do Mundo para pacientes.

Por meio do “Golaço Solidário”, a unidade hospitalar convida a comunidade a participar de uma corrente de solidariedade para a aquisição dos álbuns de figurinhas da Copa do Mundo 2026, destinados a crianças atendidas no hospital.

Com o slogan “Porque o amor e a magia da Copa entram em qualquer campo!”, a iniciativa busca transformar o simples ato de colecionar figurinhas em um momento de acolhimento, diversão e esperança para os pequenos pacientes.

A campanha recebe doações via Pix (em nome da Associação de Amigos do Humap-UFMS), com contribuições de qualquer valor destinadas à compra dos álbuns e figurinhas que serão entregues às crianças internadas e em atendimento na unidade.

A proposta surgiu a partir da mobilização de colaboradores e apoiadores do hospital, aproveitando o envolvimento nacional com o futebol para criar momentos afetivos dentro do ambiente hospitalar. Além do entretenimento, a ação busca estimular interação, socialização e leveza durante o período de internação e atendimento das crianças.

Um dos idealizadores da campanha, o gerente administrativo do Humap-UFMS/HU Brasil, Carlos Coimbra, destacou que a ação nasceu do desejo de proporcionar experiências afetivas às crianças durante o período de atendimento no hospital.

“Queremos que cada álbum entregue represente mais do que figurinhas. A ideia é levar entusiasmo, diversão e criar memórias positivas para as crianças e suas famílias dentro do ambiente hospitalar. A Copa desperta paixão nas pessoas e queremos transformar esse sentimento em solidariedade”, afirmou.

As primeiras entregas dos álbuns e figurinhas arrecadados estão previstas para o dia 11 de maio de 2026, marcando o início das ações junto aos pequenos pacientes do hospital.

A superintendente do Humap-UFMS/HU Brasil, dra. Andrea Lindenberg, destacou o papel das ações humanizadas dentro do hospital.

“Quando levamos atividades lúdicas e experiências afetivas para as crianças, também promovemos cuidado. A campanha mostra como pequenos gestos podem gerar grandes impactos no ambiente hospitalar e no acolhimento das famílias”, afirmou.

As arrecadações seguem enquanto durar a campanha, e a expectativa é envolver colaboradores, pacientes, acompanhantes e toda a comunidade em uma verdadeira torcida pela alegria e pelo cuidado verdadeiramente humano.

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