Em comemoração aos dois anos de abertura, Bioaparque abre inscriços da II Jornada de Pesquisas e Tecnologias

A “II Jornada de Pesquisa e Tecnologias do Bioparque Pantanal” está com isncrições abertas. A realização é do Bioparque Pastanal em comemoração aos dois anos de inauguração no dia 28 de março.

O evento é gratuito e está com inscrições abertas pelo site da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul. entre os dias 26 e 28 de março.

A jornada é um evento técnico-científico que tem como objetivo integrar diferentes profissionais e instituições parceiras no meio científico, por meio do intercâmbio de conhecimento obtido com o desenvolvimento da pesquisa científica, conservação, inclusão, inovação, educação ambiental, turismo e a valorização da cultura sul-mato-grossense, pantaneira e brasileira.

O evento ainda traz em sua programação, apresentação dos trabalhos e avanços tecnológicos dos projetos de pesquisa desenvolvidos por colaboradores do Bioparque Pantanal, pesquisadores e instituições científicas e tecnológicas em diversas áreas do conhecimento.

Inscritos na jornada participarão de palestras, mesas-redondas, minicursos, painéis, oficinas, exposições e atividades artísticas e culturais. Clique aqui e faça sua inscrição.

