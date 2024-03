Presos fogem de cadeia de segurança máxima em MS com ajuda de corda

Dois detentos conseguiram fugir de uma cadeia de segurança máxima, em Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (4), com a ajuda de uma corda. Dois conseguiram escapar e outros dois foram recapturados pelos agentes ainda dentro do presídio.

Segundo a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), quatro detentos tentaram fugir do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, uma cadeia de segurança máxima que está sob a responsabilidade do estado do Mato Grosso do Sul.

O episódio ocorreu por volta das 3h40. Eles fugiram pelo muro e com o auxílio de uma corda. Todos estavam alojados no Pavilhão 6.

Os detentos que obtiveram sucesso se chamam Douglas Luan Souza Anastácio, 33 anos, preso por tráfico e roubo, e Naudiney de Arruda Martins, 32 anos, preso por roubo e furto.

Já os que foram recapturados estão isolados em cela disciplinar e responderão a um Padic (Procedimento Administrativo Disciplinar).

Em nota à reportagem, a Agepen informou que acionou, imediatamente, outras forças de segurança para ajudar nas buscas e recaptura dos fugitivos.

A cadeia Jair Ferreira de Carvalho é tida como estabelecimento penal de segurança máxima, destinado a presos condenados, que cumprem pena em regime fechado. Foi inaugurada em 2001.

