Zeca do PT apresenta projeto para telefonia móvel nas comunidades do interior

Na sessão desta terça-feira (14), o deputado estadual e ex-governador Zeca do PT trouxe na tribuna o problema da ausência de sinal de telefonia móvel no Estado em comunidades afastadas dos grandes centros e no plenário apresentou sua sugestão.

O parlamentar falou sobre a atual situação que vive na região de Porto Murtinho em que pousadas necessitam usar o sinal vindo da torre da Tiggo do Paraguai devido à ausência de torres no lado brasileiro com alcance nas regiões distantes.

Zeca disse que vem fazendo alguns estudos, e já visitou áreas no Ceará em que efetuam a prática que proporcionou a chegada das torres. “Não digo ser vergonha usar a operadora paraguaia, é um erro. Fui procurar alternativa e fui no Ceara em Mina Gerais que fazem um levantamento e a operadora faz um levantamento que verifica quantas torres são necessárias interliga o Estado, fazem a licitação de telefonia móvel, e a empresa implementa com ICMS zero e desconta até zerar o investimento feito. Agora no Carnaval mais de 10 mil pessoas estarão em piraputanga e não existe telefonia móvel, implementarei este projeto que dá incentivo as operadoras e permitirá que nas comunidades o povo terá a tranquilidade de falar com a família”, explicou o deputado.

