Para prevenir incêndios, prefeitura de Três Lagoas suspende acesso aos parques ambientais

Por conta do aumento expressivo de incêndios florestais, a prefeitura de Três Lagoas, distante 334 quilômetros de Campo Grande, publico decreto que suspende temporariamente o acesso da população aos parques municipais e áreas de conservação.

Conforme comunicado, a medida visa prevenir incêndios e proteger o meio ambiente durante o período crítico da estação seca que atinge Mato Grosso do Sul neste ano.

As áreas com acesso suspenso são: Parque Natural Municipal das Capivaras, Área de Proteção Ambiental da Cascalheira, Parque Natural Municipal do Pombo e Área de Proteção Ambiental do Jupiá.

Ainda de acordo com a prefeitura, a decisão se baseia na responsabilidade do município em preservar bem-estar da população e adotar medidas preventivas em situações de emergência.

Apesar da restrição, o acesso para visitas científicas será permitido desde que previamente autorizado pela Semea (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio). A violação ao decreto estará sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/1998 e no Decreto Federal nº 6.514/2008.

