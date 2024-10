Veja quem são os 29 vereadores eleitos em Campo Grande

Com 100% das urnas apuradas, os candidatos a vereadores de Campo Grande mais votados já foram definidos. Cerca de 464 candidatos disputaram uma das 29 cadeiras para a Câmara Municipal da Capital de Mato Grosso do Sul.

Os candidatos eleitos são definidos por meio de dois cálculos, chamados quociente eleitoral e quociente partidário. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se a quantidade de votos válidos para determinado cargo pelo número de vagas para aquele cargo.

O quociente partidário define o número de vagas o qual cada partido terá direito, dividindo a quantidade de votos válidos para determinado partido ou federação pelo quociente eleitoral.

Veja quem são os 29 vereadores mais votados:

Marquinhos Trad – 8.567 votos;

Rafael Tavares – 8.128 votos;

Carlão Comunitário 6.912 votos;

Silvio Pitu – 6.409 votos;

Veterinário Francisco – 6.371 votos;

Fábio Rocha – 6.314 votos;

Professor Riverton – 6.271 votos;

Coringa – 6.131 votos;

Dr. Victor Rocha – 5.355 votos;

Professor Juari – 5.050 votos;

Flavio Cabo Almi – 5.003 votos;

Luiza Ribeiro – 4.982 votos;

André Salineiro – 4.782 votos;

Papy – 4.641 votos;

Ana Portela – 4.577 votos;

Neto Santos – 4.576 votos;

Maicon Nogueira – 4.236 votos;

Delei Pinheiro – 4.179 votos;

Wilson Lands – 4.148 votos;

Herculanos Borges – 4.119 votos;

Beto Avelar – 4.063 votos;

Dr. Jamal – 4.030 votos;

Landmark – 4.022 votos;

Clodoilson Pires – 3.859 votos;

Jean Ferreira – 3.768 votos;

Dr. Livio – 3.636 votos;

Ronilço Guerreiro – 3.244 votos;

Leinha – 3.167 votos;

Otavio Trad – 2.426 votos;

