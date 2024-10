São Paulo terá 2º turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos

Com quase 100% das urnas apuradas, São Paulo já tem definido o resultado para prefeito, que será decidido em segundo turno entre Ricardo Nunes (MSB) e Guilherme Boulos (Psol).

Ao todo, Nunes recebeu 1.766.081 votos, o que representa 29,53%, enquanto Boulos angariou 1.735.315 votos, ou seja, 29,01%.

Em uma disputa acirrada, Pablo Marçal (PRTB) ficou de fora da disputa com 28,13% dos votos, recebendo 1.682.379 votos. Tabata Amaral ficou na quarta posição com 594.376 votos (9,94%).

