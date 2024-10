Corrida dos Poderes terá provas especiais para crianças e participação de mais de 3,5 mil pessoas

A segunda edição da Corrida dos Poderes, promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, acontece neste sábado (26), às 17h10, em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de setembro. Organizada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a corrida já conta com mais de 3,5 mil inscritos, entre servidores, familiares e membros da comunidade.

O evento oferece modalidades para todos os públicos, com caminhada (3 km), corrida (5 km e 10 km) e a prova kids, voltada para as crianças. As inscrições, encerradas no dia 16 de setembro, preencheram todas as vagas disponíveis. Um destaque da edição deste ano é a participação de 200 crianças, entre 3 e 13 anos, na corrida kids, que contará com um trajeto de 50 metros.

Entre os pequenos atletas está Otto Maciulevicius, de seis anos, que fará sua estreia em competições. Motivado pela prática de atividades físicas, Otto começou a se interessar por esportes ao assistir às Olimpíadas e agora pratica ginástica artística.

“Eu já fiz várias corridas com meus amigos. Correr vai me deixar mais rápido e mais forte. Estou mais ou menos ansioso, mas acho que vou ficar mais quando começar a treinar”, comentou o menino, entusiasmado. Além disso, ele revelou que irá usar a meia do personagem Raiva, do filme Divertidamente, acreditando que isso o ajudará a correr ainda mais rápido.

A mãe de Otto, Paula Maciulevicius, de 34 anos, é servidora pública na Sec (Secretaria de Estado da Cidadania) e também participará da Corrida dos Poderes pela primeira vez. Paula destaca a importância de incentivar a prática de atividades físicas desde cedo, tanto para ela quanto para os filhos.

“Eu já queria ter inscrito o Otto na corrida passada, mas ele ainda não tinha a idade mínima. Este ano, coloquei esse desafio para mim mesma: estimular meus filhos a praticarem exercícios físicos. Não cresci em uma família com esse hábito, então acho fundamental motivá-los desde pequenos. Espero que essa seja a primeira de muitas corridas para nós dois”, afirma.

2ª Corrida dos Poderes

Horário da largada: 17h10

Data: 26 de outubro (sábado)

Ponto de encontro: Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (estacionamento)

Endereço: Parque dos Poderes – Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n – Jardim Veraneio – Campo Grande (MS)

Com informações da Agência de Notícias de MS.

