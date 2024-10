Adriane diz que alianças para o segundo turno serão discutidas com Tereza Cristina

A candidata Adriane Lopes (PP) foi para o TRE (Tribunal Regional Eleitora) para comemorar a ida para o segundo turno nas Eleições Municipais 2024. Ela chegou ao local acompanhada de sua vice-prefeita Dr. Camilla, a senadora Tereza Cristina, o marido e os filhos.

À imprensa, ela falou sobre as articulações para as alianças no segundo turno. “As articulações deverão ser conduzidas pela presidente regional do PP, a senadora Tereza Cristina”. Além disso, ela afirmou que agora começa o momento de estabelecer novas alianças com as forças políticas.

Questionada, Adriane preferiu não adiantar quem vai procurar como aliado, especialmente sobre a possibilidade de conversar com o candidato tucano Beto Pereira, que terminou o primeiro turno em terceiro lugar.

Adriane Lopes também admitiu surpresa por ter chegado em primeiro lugar na disputa do primeiro turno. Na visão dela, contrariou “a tudo e a todos” e segundo ela foi uma “luta de Davi contra Golias”. “Vencemos a primeira batalha, amanhã é levantar cedo, continuar trabalhando para mostrar o nosso trabalho. O eleitor entendeu que dois anos foi pouco, mas que apesar disso fizemos muito pela nossa Cidade”, finalizou ela.

Por Laureano Secundo e Carlos Eduardo Ribeiro