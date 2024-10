Beto Pereira acompanha Riedel em votação no Monte Castelo

“Mais importante é ter o governador apoiando o projeto para Campo Grande”, diz o candidato a prefeito

O candidato à prefeitura de Campo Grande pelo PSDB, Beto Pereira, fez questão de acompanhar o voto do governador Eduardo Riedel, da mesma legenda. Já às 8h deste domingo de eleição (6) e acompanhado da primeira-dama Mônica, o chefe do Executivo estadual exerceu o direito democrático na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, no Bairro Monte Castelo.

Para Beto, o mais importante do pleito é exatamente ter o apoio do governador. “Mais importante é ter o governador apoiando o projeto para Campo Grande. Acho que o governador se sente confortável para avalizar um projeto que tenha o propósito de mudança para a cidade. Acho que isso é fundamental”, disse o candidato.

Além disso, Beto completou dizendo que “ter o governador no nosso projeto, mas não apenas apoiando politicamente, mas sim dando e fazendo coro com expertise técnica, com o seu aval para nós resolvermos os problemas da nossa Capital”.

O candidato do PSDB seguirá para seu local de votação na sequência, na Universidade Uniderp, onde está marcado para comparecer à urna por volta das 9h.

Por Kamila Alcântara e Carol Chaves

